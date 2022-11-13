كأس العالم - قصة معجزة بيرن التي أنهت أحلام الفريق الذهبي للمجر
الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 23:34
كتب : رامي جمال
سيب هيربيرجر صاحب ثورة الألمانية في كرة القدم، والذي صنع المجد لبلاده على المستوى الكروي.
هيربيرجر تمكن من قهر الفريق الذهبي للمجر عن طريق والذي لم يخسر لمدة 4 سنوات متتالية.
تعرف على قصة قصة معجزة بيرن في الفيديو التالي
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