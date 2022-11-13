فيديو في الجول - قصة معجزة بيرن التي أنهت أحلام الفريق الذهبي للمجر

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 23:34

كتب : رامي جمال

سيب هيربيرجر

سيب هيربيرجر صاحب ثورة الألمانية في كرة القدم، والذي صنع المجد لبلاده على المستوى الكروي.

هيربيرجر تمكن من قهر الفريق الذهبي للمجر عن طريق والذي لم يخسر لمدة 4 سنوات متتالية.

تعرف على قصة قصة معجزة بيرن في الفيديو التالي

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