مصدر مقرب من مدبولي: لم يفسخ تعاقده مع الإسماعيلي حبا في الجماهير.. وشرط التجديد

لم يرفض أحمد مدبولي تجديد تعاقده مع النادي الإسماعيلي ولكنه طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة أولا في ظل وجود أكثر من عرض للاعب.

وقال مصدر مقرب من مدبولي لـ FilGoal.com: "اللاعب لديه مستحقات متأخرة بقيمة 25% من راتب الموسم الماضي و25% مقدم تعاقد الموسم الحالي بجانب قسطي أكتوبر ونوفمبر".

وأضاف "مدبولي لم يرفض التجديد للإسماعيلي ولكنه طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة".

وتابع "كان هناك تفاوضا من أحد الأندية الخليجية مع اللاعب لفسخ تعاقده ولكنه رفض ذلك احتراما لجماهير الإسماعيلي".

وأتم "اللاعب لديه عروض من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي الاتحاد السكندري ولكن الأولوية بالنسبة له للإسماعيلي حتى الآن".

ويلعب مدبولي مع الإسماعيلي منذ 2019.

حيث شارك مع الفريق في 90 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع 17 آخرين.