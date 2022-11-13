مصدر مقرب من مدبولي: لم يفسخ تعاقده مع الإسماعيلي حبا في الجماهير.. وشرط التجديد

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 22:51

كتب : حامد وجدي

أحمد مدبولي

لم يرفض أحمد مدبولي تجديد تعاقده مع النادي الإسماعيلي ولكنه طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة أولا في ظل وجود أكثر من عرض للاعب.

وقال مصدر مقرب من مدبولي لـ FilGoal.com: "اللاعب لديه مستحقات متأخرة بقيمة 25% من راتب الموسم الماضي و25% مقدم تعاقد الموسم الحالي بجانب قسطي أكتوبر ونوفمبر".

وأضاف "مدبولي لم يرفض التجديد للإسماعيلي ولكنه طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة".

أخبار متعلقة:
قائمة إيران - بقيادة أزمون.. كيروش يصطحب الحرس القديم في كأس العالم الاتحاد المكسيكي يدعو للوحدة والاحترام في كأس العالم 2022 برونو: هذا ليس الوقت المناسب للعب كأس العالم.. ولسنا سعداء بما سمعناه حول كواليسه كرة سلة - الأهلي يهزم سبورتنج في ذهاب نهائي مرتبط السيدات.. وحالة تقود لمباراة فاصلة

وتابع "كان هناك تفاوضا من أحد الأندية الخليجية مع اللاعب لفسخ تعاقده ولكنه رفض ذلك احتراما لجماهير الإسماعيلي".

وأتم "اللاعب لديه عروض من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي الاتحاد السكندري ولكن الأولوية بالنسبة له للإسماعيلي حتى الآن".

ويلعب مدبولي مع الإسماعيلي منذ 2019.

حيث شارك مع الفريق في 90 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع 17 آخرين.

الإسماعيلي الدوري المصري أحمد مدبولي
نرشح لكم
خبر في الجول - بسبب الإصابة.. مرموش يغيب عن ودية مصر وبلجيكا منسق المنتخب: استقبال خاص لـ محمد صلاح.. وهذا ما دار بين فيتوريا والنني جاريدو: صالح جمعة في أفضل حالاته البدنية.. ومتفائل بخوض موسم رائع مع الإسماعيلي بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الكويت حوار أليو ديانج: كنت حزينا للغياب عن نهائي القرن.. وهذا ما دار بيني وبين كانتي الاتحاد السكندري لـ في الجول: الزمالك لم يطلب عودة محمود علاء في يناير منتخب مصر يصل إلى الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اتفاق أليانز لـ الاستاد الجديد.. والقيمة المتوقعة
أخر الأخبار
خبر في الجول - بسبب الإصابة.. مرموش يغيب عن ودية مصر وبلجيكا 2 ساعة | منتخب مصر
رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: بعد اتهام مورينيو له بالخيانة.. كارسدورب يغادر روما برفقة عائلته 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منسق المنتخب: استقبال خاص لـ محمد صلاح.. وهذا ما دار بين فيتوريا والنني 2 ساعة | منتخب مصر
جاريدو: صالح جمعة في أفضل حالاته البدنية.. ومتفائل بخوض موسم رائع مع الإسماعيلي 3 ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس أليجري ينهي العام بفوز ممتع على لاتسيو بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقارير: انهيار حلم المونديال.. إصابة قوية لـ أمين حاريت مع مارسيليا 3 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - قصة معجزة بيرن التي أنهت أحلام الفريق الذهبي للمجر 3 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 2 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون