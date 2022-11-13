النني و كوكا ينضمان لمعسكر منتخب مصر في الكويت

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 22:45

كتب : بسام أبو بكر

مران مصر - منتخب مصر - محمد النني

انضم الثنائي محمد النني المحترف بصفوف فريق أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي لصفوف معسكر منتخب مصر المقام بالكويت.

أحمد حسن كوكا

النادي : ألانياسبور

محمد النني

النادي : أرسنال

مصر

جاء ذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويأتي ذلك المعسكر في إطار الاستعداد للمباراة الودية ضد بلجيكا المقرر لها ١٨ نوفمبر بالكويت.

وحرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد غرابة المدير الإداري على استقبال الثنائي النني وكوكا عقب وصولهما اليوم.

وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد نادي الكويت في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 19 نوفمبر الجاري بالكويت.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة 19 لاعبا في انتظار وصول باقي المحترفين إلى معسكر الفراعنة، وذلك قبل الإعلان عن وصول النني وكوكا.

وانتظم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد في مران المنتخب بعد عودته من السعودية.

ومن المنتظر أن ينضم كل من محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب.

وأقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.

محمد النني أحمد حسن كوكا منتخب مصر
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