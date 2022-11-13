قائمة إيران - بقيادة أزمون.. كيروش يصطحب الحرس القديم في كأس العالم

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس العالم.

سردار أزمون النادي : باير ليفركوزن إيران

ويستعد منتخب إيران للمشاركة رقم 6 في نهائيات كأس العالم، وهذه المرة في مونديال قطر 2022.

وضم كيروش مجموعة كبيرة من قائمة منتخب إيران التي شاركت في كأس العالم السابق في روسيا 2018.

بالإضافة إلى المهاجم سردار أزمون نجم إيران، والذي كان مصابا ومشاركته في المونديال كانت محل شك.

ويعد الغياب الأبرز في قائمة إيران هو لاعب الوسط أوميد إبراهيمي للإصابة.

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وجاءت قائمة إيران كالآتي:

المرمى: علي رضا بيرانواند – أمير عابد زادة – حسين حسيني – بايام نيازماند

الدفاع: ماجد حسيني – حسين كنعاني – شجاع خليل زادة – مرتضى بورعلي كنجي – صادق محرمي – ميلاد محمدي – إحسان حاج صافي – رامين رضائيان – أبو الفضل جلالي

الوسط: سعيد عزت الله – علي كريمي – أحمد نور الله – روسبة جشمي – وحيد أميري – سامان قدوس – علي رضا جهانبخش – علي غول زادة – مهدي ترابي

الهجوم: مهدي طارمي – سردار أزمون – كريم أنصاري فرد

ويلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية بجانب كل من إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.