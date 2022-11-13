قائمة إيران - بقيادة أزمون.. كيروش يصطحب الحرس القديم في كأس العالم

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 22:36

كتب : عمرو عبد المنعم

كارلوس كيروش - إيران

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس العالم.

سردار أزمون

النادي : باير ليفركوزن

إيران

ويستعد منتخب إيران للمشاركة رقم 6 في نهائيات كأس العالم، وهذه المرة في مونديال قطر 2022.

وضم كيروش مجموعة كبيرة من قائمة منتخب إيران التي شاركت في كأس العالم السابق في روسيا 2018.

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بالإضافة إلى المهاجم سردار أزمون نجم إيران، والذي كان مصابا ومشاركته في المونديال كانت محل شك.

ويعد الغياب الأبرز في قائمة إيران هو لاعب الوسط أوميد إبراهيمي للإصابة.

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وجاءت قائمة إيران كالآتي:

المرمى: علي رضا بيرانواند – أمير عابد زادة – حسين حسيني – بايام نيازماند

الدفاع: ماجد حسيني – حسين كنعاني – شجاع خليل زادة – مرتضى بورعلي كنجي – صادق محرمي – ميلاد محمدي – إحسان حاج صافي – رامين رضائيان – أبو الفضل جلالي

الوسط: سعيد عزت الله – علي كريمي – أحمد نور الله – روسبة جشمي – وحيد أميري – سامان قدوس – علي رضا جهانبخش – علي غول زادة – مهدي ترابي

الهجوم: مهدي طارمي – سردار أزمون – كريم أنصاري فرد

ويلعب منتخب إيران في المجموعة الثانية بجانب كل من إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.

سردار أزمون إيران كارلوس كيروش كأس العالم قطر 2022
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