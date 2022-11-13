الاتحاد المكسيكي يدعو للوحدة والاحترام في كأس العالم 2022

دعى الاتحاد المكسيكي لكرة القدم جميع الفرق المشاركة في كأس العالم 2022 بالتحلي بالوحدة والاحترام والاهتمام لكرة القدم فقط قبل انطلاق البطولة.

وجاء بيان الاتحاد المكسيكي كالآتي: "كرة القدم أداة قوية تلهم الناس بشكل إيجابي، نحن في الاتحاد المكسيكي لكرة القدم مقتنعين بالتأثير الهائل والقوة الجماعية التي تتمتع بها الرياضة الأكثر متابعة على هذا الكوكب".

وتابع "كأس العالم يدعونا للوحدة والاحترام والشمول وهي قيم أساسية تروج لها كرة القدم".

وأضاف "دعونا نحتفل سويا بأن كرة القدم قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في العالم من خلال لغتها العالمية ودعونا ننضم إلى الجهود حتى يكون الـ 32 فريقا المشاركين والمشجعين حول العالم مروجين للقيم العالمية مثل الوحدة والاحترام".

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب المكسيك في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأرجنتين والسعودية وبولندا.