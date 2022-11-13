كرة سلة - الأهلي يهزم سبورتنج في ذهاب نهائي مرتبط السيدات.. وحالة تقود لمباراة فاصلة
الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 21:57
كتب : FilGoal
حقق فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات الفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط.
وأنهى سبورتنج الفترة الأولى متقدما بنتيجة 20-14.
قبل أن يقلب الأهلي النتيجة لصالحه في الفترة الثانية بنتيجة 41-36.
ووسع الأهلي الفارق لصالحه في الثالثة ليصل إلى 13 نقطة ويختمها بنتيجة 66-53.
ليحسم المباراة لصالحه في النهاية بنتيجة 88-75.
وفي مواجهة المرتبط، حقق فريق سبورتنج الفوز بنتيجة 53-47.
وتلعب مواجهة الإياب يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.
ويحتاج الأهلي لفوز فريق السيدات فقط من أجل حصد اللقب.
بينما سبورتنج يحتاج للفوز في مباراتي المرتبط والسيدات للفوز بالبطولة.
في في حال فوز مرتبط الأهلي وسيدات سبورتنج يتساوى الفريقان.
وبالتالي يقام لقاء فاصل يوم الأربعاء بين الفريق الأول للسيدات فقط
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