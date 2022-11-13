برونو: هذا ليس الوقت المناسب للعب كأس العالم.. ولسنا سعداء بما سمعناه حول كواليسه

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدف مانشستر يونايتد

شدد برونو فيرنانيدز لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال على أن إقامة كأس العالم في الشتاء ليس الوقت المناسب، مشيا إلى أنه يعرف ما يدور حول البطولة مؤخرا ولا يعجبه.

وتبدأ منافسات كأس العالم في قطر الأحد المقبل 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وفاز مانشستر يونايتد على فولام بهدفين مقابل هدف واحد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق جارناتشو.

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وقال برونو فيرنانديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عن إقامة كأس العالم في منتصف الموسم: "بالطبع إنه أمر غريب، ليس بالضبط الوقت الذي نريد أن نلعب فيه كأس العالم. أعتقد أن هذا ليس أفضل وقت للجميع، اللاعبين والمشجعين. سيكون الأطفال في المدرسة وسيعمل الناس ولن يكون التوقيت هو الأفضل للأشخاص لمشاهدة المباريات".

وأضاف "نحن نعرف ما يدور حول كأس العالم، ما حدث في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء بناء الملاعب. لسنا سعداء بذلك على الإطلاق".

وتابع "نريد أن تكون كرة القدم للجميع، أعتقد أن هذا النوع من الأشياء لا ينبغي أن يحدث في أي وقت. الوقت. لكن بالنسبة لكأس العالم فهي أكثر من مجرد كرة قدم. إنها "كارنفال" للجماهير واللاعبين وهذا أمر ممتع لمشاهدته. يجب أن يتم بطريقة أفضل".

وأردف عن جارناتشو "لديه الكثير من المواهب، الجهد البدني الكبير له مع الموهبة يحدث فارقا كبيرا معنا من مقاعد البدلاء. إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ونحن سعداء من أجله ونعلم أنه يمكن أن يمنحنا الأهداف والتمريرات الحاسمة".

مانشستر يونايتد اختتم فعاليات ما قبل توقف كأس العالم برصيد 26 نقطة من 14 مباراة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط عن توتنام الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

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