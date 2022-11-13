انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (3)-(0) لاتسيو.. فوز مقنع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق90. جوووول ثالث ليوفنتوس عن طريق أركاديوش ميليك مستغلا تمريرة من كييزا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

ق.57 جوووووول الثاني ليوفنتوس عن طريق مويس كين بمتابعة لتسديدة كوستيتش التي تصدى لها الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جوووووول أول ليوفنتوس عن طريق مويس كين مستغلا خروج الحارس خارج منطقة الجزاء ليضع الكرة من فوقه.

ق19. هدف رائع يضيع من أركاديوش ميليك الذي استلم بشكل جميل خارج منطقة الجزاء وسدد ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 9:45 مساء