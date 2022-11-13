دراما النيران الصديقة.. ميلان يتغلب على فيورنتينا في اللحظات الأخيرة

في الوقت القاتل، تغلب ميلان على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإيطالي.

افتتح ميلان المباراة بلدغة مبكرة حيث سجل رافاييل لياو هدفا بتسديدة رائعة في الدقيقة الثانية بعد تمريرة تلقاها من أوليفييه جيرو.

وحاول ريكاردو سابونارا التعديل في الدقيقة 8 ولكن تسديدته التي حاول لعبها فوق الحارس ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 18 زادت متابع الفيولا بخروج دودو ونزول لورينزو فينوتيز

رغم كل ذلك تعادل فيورنتينا بالفعل في الدقيقة 28 من متابعة سجلها أنتونين باراك.

وحاول أوليفييه جيرو استرداد التقدم في الدقيقة 50 ولكن تصدى الحارس بييترو تيراتشيانو لتسديدته.

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين بنزول سيرجينو ديست وديفوك أوريجي بدلا من ماليك ثياو وبراهيم دياز وفي الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 66 حل لوكا يوفيتش وألفريد دانكان بدلا من أرتور كابرال ورولاندو ماندراجورا في صفوف فيورنتينا.

فيما حل كريستيان كوامي بدلا من ريكاردو سابونارا في صفوف الفيولا، وأستر فرانكس بدلا من رادي كرونيتش على الجانب الآخر في الدقيقة 76.

وأخيرا أتى أنتي ريبتش بدلا من ساندرو تونالي في الدقيقة 85، ليأتي الهدف المنتظر في الدقيقة 93 بالنيران الصديقة، إذ حاول نيكولا ميلينكوفيتش ابعاد العرضية ليسجلها بنفسه عن طريق الخطأ في الدقيقة 93.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 33 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن لاتسيو الذي يلاقي يوفنتوس الليلة، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 19 نقطة في المركز العاشر.