ألبا: أرغب في البقاء بـ برشلونة لعدة سنوات

شدد جوردي ألبا لاعب برشلونة على أنه يرغب في الاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة ولا يرغب في الرحيل تماما.

جوردي ألبا النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي تعاقد ألبا مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

أنا مؤهل للاستمرار في برشلونة لعدة سنوات واعتقد أنني ألعب بشكل جيد عندما أشارك وإذا لم ألعب فأنا أدعم زملائي واللاعبين الأصغر سنا ونيتي هي البقاء هنا".

وواصل "في الحقيقة أنا لم أحصل على أي عروض من إنتر ميلان أو أي ناد آخر، كان هناك بعض الكلام عن إمكانية خروجي على سبيل الإعارة أو الرحيل ولكن هذا ليس ما أريده أنا برشلوني ولسنوات بذلت أقصى جهدي من أجل الفريق".

وتابع "أنا هنا مع الفريق منذ 11 عاما ودائما ما كنت أشعر بدعم الجماهير هذا الموسم لم نتأهل للأدواء الإقصائية في دوري أبطال أوروبا ومع ذلك فإن الجماهير استمروا في دعمنا والآن نحن نهدف للعودة والفوز بالألقاب".

وشدد "إذا شعرت بأنني لا استطيع أن أبقى في أعلى مستوى للاستمرار كلاعب لبرشلونة سأكون أول من يرفع يده وسأرحل ولكن الآن أنا أشعر إنني بخير".

وأضاف "كلام رئيس النادي عن لاعبين رفضوا خفض رواتبهم "لقد شاهدت ذلك الكلام ولكن لم أعرف من يقصدهم عن نفسي في كل مرة كان النادي يحتاج إلى المساعدة حاولت فعل ذلك ولكن في العام الحالي النادي لم يطلب مني ذلك".

وشدد "أنا أعرف إنريكي بالفعل منذ كان مدربا لبرشلونة وبالنسبة لي سأظل أقولها هو أفضل مدرب في العالم ليس فقط داخل الملعب ولكن خارجه أيضا هو دائما قريب ويساعد الجميع".

وأتم "لا اعتقد أن إنريكي يهتم بالانتقادات لأنها أصبحت أكثر شيء طبيعي في العالم حاليا وليس فقط في برشلونة ولكن في جميع الفرق وهو يركز فقط على تقديم أفضل شيء يمكنه تقديمه وبرفقته سنحاول تقديم كل شيء من أجل إسبانيا".

صاحب الـ 33 عاما شارك منذ بداية في 12 مباراة وتمكن خلالهم من صنع هدفين.