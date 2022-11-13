سيلفا: من الطبيعي أن تعتمد البرتغال على رونالدو ولكن

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - منتخب البرتغال

شدد برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال أنه من الطبيعي أن يعتمد المنتخب على رونالدو في بعض الأوقات، مشيرا إلى أنه ضد حدوث ذلك بشكل مفرط.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات لموقع فيفا: "كرة القدم مختلفة في المنتخبات، كل مدرب يجب أن يكيف أسلوبه مع اللاعبين الذين لديه لكن من الواضح أن العمل على مستوى النادي يختلف عن المنتخب الوطني".

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وأضاف "في ناديك يمكنك العمل مع لاعبيك كل يوم على مدار العام ولكن في المنتخب يأتي اللاعبون من جميع أنحاء المكان وتلعب فرقهم أساليب مختلفة ويجب أن يلعب الجميع بنفس الطريقة وهذا ليس بالأمر السهل".

وتابع "على سبيل المثال، كانسيلو وروبن (دياز) وأنا في مانشستر سيتي نلعب بطريقة واحدة. كريستيانو ودالوت وبرونو يلعبون في مانشستر يونايتد بشكل مختلف والأمر نفسه مع اللاعبين من بنفيكا وبورتو وسبورتينج وولفرهامبتون. إنها ليست مهمة سهلة".

وواصل عن رونالدو "الحقيقة هي أنه عندما يكون لديك لاعب مثل كريستيانو فمن الطبيعي أن تلعب من أجله أحيانا لأنه يمكنه تسجيل هدف الفوز بالمباراة في الدقائق الأخيرة".

واستطرد "الأمر نفسه ينطبق على البلدان الأخرى فعلى سبيل المثال، من الطبيعي أن تنظر فرنسا دائما إلى كيليان مبابي لأنه يستطيع حسم المباراة في أي وقت. البرازيل لديها نيمار والأرجنتين ليونيل ميسي".

وأتم "عندما يكون لديك هذه الأنواع من اللاعبين فعليك الاستفادة منهم على الرغم من أنني أوافق على أنه لا يمكنك الاعتماد بشكل مفرط عليهم لأن هذا يمكن أن يعطل ديناميكيات الفريق. ولكن، إذا قمنا بذلك بشكل صحيح، فإن وجود كريستيانو سيكون سلاحا قويا لنا".

ويفتتح منتخب البرتغال مبارياته في المونديال بمواجهة غانا في 24 نوفمبرعلى استاد 974.

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