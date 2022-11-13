ليفاندوفسكي: اللعب بجوار ميسي حلم لكل مهاجم

شدد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة على أن اللعب بجوار ميسي في حال عودته سسيكون مثل الحلم الذي يحلم به أي مهاجم.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال ليفاندوفسكي عبر صحيفة ماركا: "في موسمي الأول مع برشلونة لن نفوز بكل شيء لأن الفريق لا يزال في مرحلة إعادة البناء ويحتاج إلى الوقت".

وواصل "بداية من الموسم المقبل سيمكننا تقديم أفضل أداء لنا وسنتطور كفريق وسنحظى باستقرار أكبر".

وتابع "في كرة القدم يمكنك أن تفوز بالكثير خلال فترة قصيرة، نحن تعرضنا للكثير من الإصابات وفقدنا الاستقرار وفي دوري الأبطال إذا فقدت الاستقرار فإنت في مشلكة كبيرة وفي ذلك لم يحالفنا الحظ".

وشدد "عودة ميسي؟ أنا لا أعرف ما سيحدث ولكنه لاعب عبقري يعطي تمريرات رائعة للمهاجمين وهو أفضل لاعب في العالم في إيجاد المساحات والتمرير بين الخطوط وحلم كل مهاجم هو اللعب مع ميسي بدون شك".

وأكمل "في برشلونة طريقة اللعب تكون مختلفة وكنت أعرف منذ لحظة مجيئي إنني يجب أن أتأقلم من أجل فعل أشياء أخرى غير تسجيل الأهداف فقط".

وأضاف "في كأس العالم سنكون أمام تحد كبير في مجموعة صعبة بكل مبارياتها وسنواجه الأرجنتين واحد من المرشحين للفوز باللقب، هم فريق جيد ويلعبون بشكل رائع ولديهم خطة محددة".

وانضم ليفاندوفسكي لبرشلونة في بداية الموسم الحالي قادما من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر، وتمكن من تسجيل 18 خلال 19 مباراة خاضهم مع الفريق.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر.

ويلعب منتخب بولندا في مجموعة مع كل من الأرجنتين والسعودية والمكسيك.