ليفاندوفسكي: اللعب بجوار ميسي حلم لكل مهاجم

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 19:35

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

شدد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة على أن اللعب بجوار ميسي في حال عودته سسيكون مثل الحلم الذي يحلم به أي مهاجم.

روبرت ليفاندوفسكي

النادي : برشلونة

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وقال ليفاندوفسكي عبر صحيفة ماركا: "في موسمي الأول مع برشلونة لن نفوز بكل شيء لأن الفريق لا يزال في مرحلة إعادة البناء ويحتاج إلى الوقت".

وواصل "بداية من الموسم المقبل سيمكننا تقديم أفضل أداء لنا وسنتطور كفريق وسنحظى باستقرار أكبر".

أخبار متعلقة:
انضمام طارق حامد وحجازي لمعسكر منتخب مصر في الكويت وسط تعاطف الزملاء والخصوم.. إصابة مؤلمة تطيح بأحلام حارس بولندا قائمة كندا - رجل الثلج يقود أحلام تغيير كرة القدم في كأس العالم

وتابع "في كرة القدم يمكنك أن تفوز بالكثير خلال فترة قصيرة، نحن تعرضنا للكثير من الإصابات وفقدنا الاستقرار وفي دوري الأبطال إذا فقدت الاستقرار فإنت في مشلكة كبيرة وفي ذلك لم يحالفنا الحظ".

وشدد "عودة ميسي؟ أنا لا أعرف ما سيحدث ولكنه لاعب عبقري يعطي تمريرات رائعة للمهاجمين وهو أفضل لاعب في العالم في إيجاد المساحات والتمرير بين الخطوط وحلم كل مهاجم هو اللعب مع ميسي بدون شك".

وأكمل "في برشلونة طريقة اللعب تكون مختلفة وكنت أعرف منذ لحظة مجيئي إنني يجب أن أتأقلم من أجل فعل أشياء أخرى غير تسجيل الأهداف فقط".

وأضاف "في كأس العالم سنكون أمام تحد كبير في مجموعة صعبة بكل مبارياتها وسنواجه الأرجنتين واحد من المرشحين للفوز باللقب، هم فريق جيد ويلعبون بشكل رائع ولديهم خطة محددة".

وانضم ليفاندوفسكي لبرشلونة في بداية الموسم الحالي قادما من بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر، وتمكن من تسجيل 18 خلال 19 مباراة خاضهم مع الفريق.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر.

ويلعب منتخب بولندا في مجموعة مع كل من الأرجنتين والسعودية والمكسيك.

ليونيل ميسي روبرت ليفاندفسكي كأس العالم برشلونة
نرشح لكم
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. بداية المباراة دراما النيران الصديقة.. ميلان يتغلب على فيورنتينا في اللحظات الأخيرة رونالدو ليس هنا؟ جارناتشو سيتولى الأمر.. مانشستر يونايتد يسقط فولام في اللحظة الأخيرة سيلفا: من الطبيعي أن تعتمد البرتغال على رونالدو ولكن وسط تعاطف الزملاء والخصوم.. إصابة مؤلمة تطيح بأحلام حارس بولندا انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2)-(1) فيورنتنيتا انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1) - (2) مانشستر يونايتد المساهمة العاشرة بصناعة رائعة.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد أجاكسيو
أخر الأخبار
برونو: هذا ليس الوقت المناسب للعب كأس العالم.. ولسنا سعداء بما سمعناه حول كواليسه 10 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) لاتسيو.. بداية المباراة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بدون محمد صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في الكويت 22 دقيقة | منتخب مصر
تين هاج: الفوز بالألقاب يتطلب أكثر من 11 لاعبا.. ويجب أن ندفع بأكثر من جارناتشو 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دراما النيران الصديقة.. ميلان يتغلب على فيورنتينا في اللحظات الأخيرة 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
حوار أليو ديانج: كنت حزينا للغياب عن نهائي القرن.. وهذا ما دار بيني وبين كانتي ساعة | الكرة المصرية
رونالدو ليس هنا؟ جارناتشو سيتولى الأمر.. مانشستر يونايتد يسقط فولام في اللحظة الأخيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
ألبا: أرغب في البقاء بـ برشلونة لعدة سنوات ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 2 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 3 كلوب: صلاح لن يتوقف 4 هالاند وكين يواصلان التسجيل وظهور صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 22-23