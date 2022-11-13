انضمام طارق حامد وحجازي لمعسكر منتخب مصر في الكويت

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 19:21

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

انضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد إلى معسكر منتخب مصر في الكويت.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

طارق حامد

النادي : الاتحاد

بلجيكا
مصر

والتحق ثنائي فريق اتحاد جدة السعودي بمعسكر الفراعنة في الكويت استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وسافر حجازي وطارق حامد من السعودية مباشرة إلى الكويت للانضمام لبعثة منتخب مصر.

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وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

أقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.

منتخب مصر بلجيكا طارق حامد أحمد حجازي
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