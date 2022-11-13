وسط تعاطف الزملاء والخصوم.. إصابة مؤلمة تطيح بأحلام حارس بولندا

تعرض البولندي بارتلومي دراجوفسكي حارس مرمى سبيتزيا لإصابة قوية للغاية في مباراة فريقه ضد فيرونا.

جاء ذلك ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإيطالي.

وكان دراجوفسكي ضمن قائمة بولندا المتجهة إلى كأس العالم 2022 في قطر، والذي تنطلق فعالياته في 20 نوفمبر.

وفور سقوطه التف حوله الزملاء ولاعبو المنافس لمواساته، بينما كان يغطي الحارس وجهه الباكي بقميصه.

وخرج دراجوفسكي في الدقيقة 43 ليأتي بدلا منه الحارس الهولندي جيروين زوت.

وأعلن جاكوب كوايتكوفسكي مسؤول الإعلام في الاتحاد البولندي لكرة القدم، عن خروج دراجوفسكي بسبب الإصابة من قائمة منتخب بولندا، ودخول كاميل جرابارا حارس مرمى كوبنهاجن الدنماركي بدلا منه.

ويلعب منتخب بولندا في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والسعودية والمكسيك.