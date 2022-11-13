انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2)-(1) فيورنتنيتا

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - رافائيل لياو - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ميلان وفيورنتينا في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

ق91: جوووووووووول من ميلنكوفيتش بالخطأ في مرماه

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46. مرور رائع من براهيم دياز الذي انفرد ووضع الكرة من فوق حارس المرمى ولكن مدافع فيورنتينا يبعد الكرة من على الخط.

ق44. الثاني يضيع من هجمة مرتدة وصلت لتونالي ولكن المدافع تدخل وأبعد الكرة.

ق26. جووول التعادل لفيورنتينا عن طريق أنتونين باراك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق2. جووول أول لميلان عن طريق رافاييل لياو بتسديدة أرضية بعدما انفرد بالمرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساء.

ميلان فيورنتينا الدوري الإيطالي
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