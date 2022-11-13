كعب مصطفى محمد وتألق بلايلي في تعادل مثير بين نانت وأجاكسيو

بمشاركة مصطفى محمد مهاجم نانت والجزائري يوسف بلايلي لاعب أجاكسيو، تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الفرنسي.

البداية أتت بتسديدة رائعة من لودوفيك بلاس مهاجم نانت مرت بجوار القائم في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 11 سدد إيفان جيسان لاعب نانت على حدود المنطقة ولكن تصدى الحارس ببراعة.

وسقط بلايلي عقب اصطدامه بالحارس ألبان لافون في الدقيقة 24، إلا أنه عاد للعب سريعا.

وحاول مصطفى محمد في الدقيقة 50 بتسديدة تصدى لها الحارس.

وتسبب موسى سيسوكو في ركلة جزاء سجل منها يوسف بلايلي هدف أجاكسيو الأول في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 67 أتى الهدف الثاني بواسطة رومان هاموما، بعد عرضية رائعة من بلايلي.

رد مصطفى محمد لم يتأخر، إذ صنع هدفا بتمريرة رائعة بالكعب ليسجل لودوفيك بلاس في الدقيقة 71.

وخرج بلايلي في الدقيقة 72، إذ أتى بدلا منه سيريل بايالا لاعب الداخلية السابق.

وفي الدقيقة 76 حاول مصطفى محمد بتسديدة مقصية ولكن مرت فوق العارضة.

وكاد بلاس أن يتعادل في الدقيقة 83 بتسديدة رائعة ولكنها اصطدمت بالعارضة.

أخيرا أتى هدف التعادل في الدقيقة 89 بعرضية موسيس سيمون التي غافلت الحارس وسكنت الشباك دون أن يمسها أحد.

بذلك يصل رصيد نانت إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما يحتل أجاكسيو المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

ولم ينجح نانت في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الفرنسي.

وساهم مصطفى محمد في 7 أهداف مع نانت في الدوري الفرنسي حتى الآن بصناعته لهدف اليوم.

بينما وصل مصطفى محمد بشكل عام إلى المساهمة رقم 10 مع نانت في 21 مباراة بجميع المسابقات.

وسجل مصطفى ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.