الاتحاد السكندري لـ في الجول: الزمالك لم يطلب عودة محمود علاء في يناير

تقرير برازيلي: بالميراس يرفض عرضا ضخما من سان جيرمان لضم إندريك.. وتشيلسي ينافس

موندو ديبورتيفو: نيولز أولد بويز يخطط لعودة ميسي على طريقة مارادونا

ماركا: قبل أن يخطفه باريس.. إدارة ريال مدريد في البرازيل لأجل إندريك