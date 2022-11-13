قبل أسبوع من الانطلاق.. غانا تفقد حارسها في كأس العالم

سيغيب جو ولاكوت حارس غانا عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر.

وتعرض ولاكوت لكسر في الاصبع في تدريبات فريقه تشارلتون أتليتك قبل خوض مواجهة بيرتن ألبيون في دوري القسم الثالث بإنجلترا.

ومن المفترض أن يغيب الحارس الغاني عن الملاعب لعدة أسابيع.

الحارس البالغ من العمر 26 عاما لعب 11 مباراة دولية مع غانا منذ انضمامه للمنتخب في 2021.

وكان من المنتظر أن يكون ولاكوت هو الحارس الأساسي لغانا في المونديال.

منتخب غانا سيعلن القائمة المشاركة في المونديال يوم الإثنين.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثامنة مع البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

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