قبل أسبوع من الانطلاق.. غانا تفقد حارسها في كأس العالم

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

منتخب غانا

سيغيب جو ولاكوت حارس غانا عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر.

وتعرض ولاكوت لكسر في الاصبع في تدريبات فريقه تشارلتون أتليتك قبل خوض مواجهة بيرتن ألبيون في دوري القسم الثالث بإنجلترا.

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ومن المفترض أن يغيب الحارس الغاني عن الملاعب لعدة أسابيع.

الحارس البالغ من العمر 26 عاما لعب 11 مباراة دولية مع غانا منذ انضمامه للمنتخب في 2021.

وكان من المنتظر أن يكون ولاكوت هو الحارس الأساسي لغانا في المونديال.

منتخب غانا سيعلن القائمة المشاركة في المونديال يوم الإثنين.

ويتواجد منتخب غانا في المجموعة الثامنة مع البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

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