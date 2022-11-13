اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 1994 جيدا؟
الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 16:29
كتب : محمود صلاح
هل تتذكر نهائي كأس العالم 1994 جيدا؟
هل تعرف من حمل اللقب في النهاية، ومن هو أفضل لاعب في البطولة؟
اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك في هذا الاختبار.
ماذا تعرف عن نهائي كأس العالم 1994؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك من هنــــــــــــــــــــا.
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