كرة يد - منتخب سيدات مصر يحقق ثاني انتصاراته ويهزم المغرب في بطولة إفريقيا

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 16:04

كتب : محمد سمير

منتخب مصر سيدات - كرة يد

حقق منتخب سيدات مصر لكرة اليد ثاني انتصاراته في بطولة إفريقيا بالفوز على المغرب.

ونجح المنتخب المصري للسيدات في تحقيق الفوز بنتيجة 28-20.

وهيمنت سيدات مصر على المباراة منذ الدقيقة الأولى وحسم الفريق الشوط الأول بنتيجة 13-4.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الانتصار الأول.. منتخب السيدات يتفوق على تونس في أمم إفريقيا كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين وفاة لاعب كرة يد أردني داخل الملعب كرة يد - المواجهة الأولى.. خسارة منتخب السيدات بفارق هدف أمام الكونغو

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس والمغرب والكونغو وغينيا.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي، بينما أفضل فريقين يحققا المركز الثالث من المجموعات الثلاثة يرافقهم في دور الثمانية.

وبذلك رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع منتخبي تونس والكونغو قبل مواجهتهما مساء اليوم.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الإثنين بمواجهة بين مصر وغينيا في الثانية ظهرا.

وتقام منافسات ربع النهائي مساء الأربعاء.

ويشارك منتخب مصر في بطولة إفريقيا للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وكانت المشاركة الأخيرة في نسخة 2012.

ولم ينجح منتخب مصر في التأهل إلى ربع النهائي من قبل منذ أصبحت المشاركة بأكثر من 8 منتخبات.

كرة يد منتخب مصر سيدات مصر
نرشح لكم
كرة يد - الانتصار الأول.. منتخب السيدات يتفوق على تونس في أمم إفريقيا كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين كرة يد - المواجهة الأولى.. خسارة منتخب السيدات بفارق هدف أمام الكونغو وفاة لاعب كرة يد أردني داخل الملعب كرة يد - رئيس الاتحاد يكشف كواليس اعتزال الأحمر.. وبناء منتخب السيدات كرة يد - بعثة منتخب السيدات تطير إلى السنغال استعدادا لبطولة إفريقيا كرة يد - ممدوح هاشم: حلمي إنهاء مسيرتي في الزمالك كرة يد - ثنائية مصرية تساهم في فوز جديد لـ فيزبريم بـ دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
خبر في الجول - بسبب الإصابة.. مرموش يغيب عن ودية مصر وبلجيكا 2 ساعة | منتخب مصر
رونالدو يفتح النار على الجميع: شعرت بالخيانة في مانشستر.. ولا أحترم تين هاج 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقارير: بعد اتهام مورينيو له بالخيانة.. كارسدورب يغادر روما برفقة عائلته 2 ساعة | الكرة الأوروبية
منسق المنتخب: استقبال خاص لـ محمد صلاح.. وهذا ما دار بين فيتوريا والنني 2 ساعة | منتخب مصر
جاريدو: صالح جمعة في أفضل حالاته البدنية.. ومتفائل بخوض موسم رائع مع الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس أليجري ينهي العام بفوز ممتع على لاتسيو بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تقارير: انهيار حلم المونديال.. إصابة قوية لـ أمين حاريت مع مارسيليا 3 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - قصة معجزة بيرن التي أنهت أحلام الفريق الذهبي للمجر 3 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 2 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 3 الكونفدرالية – الاتحاد المنستيري يقصي حامل اللقب.. تعرف على المتأهلين للمجموعات 4 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون