قبل توقف كأس العالم.. إنتر يقلب الطاولة على أتالانتا وإصابة دومفريس

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

واصل إنتر نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي بالأونة الأخيرة بعد تحويل خسارته إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

وبذلك حقق إنتر الفوز في ست مباريات من آخر سبعة لقاءات خاضهم الفريق في الدوري.

ورفع إنتر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع لاتسيو وميلان ولعب الثنائي مباراة أقل.

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أما أتالانتا صاحب الأرض فتجمد رصيده عند 27 نقطة بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة ويحتل المركز السادس.

وافتتح أتالانتا التسجيل في الدقيقة 25 من ركلة جزاء عن طريق أديمولا لوكمان، بعد أن تحصل زاباتا على ركلة الجزاء.

وضغط إنتر من أجل إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح إدين دجيكو في إدراك التعادل بالفعل في الدقيقة 36.

وتقدم دجيكو لفريق إنتر في الدقيقة 56 بعد استغلال عرضية متقنة من ديماركو.

وعزز إنتر تقدمه بهدف ثالث من تسديدة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 62.

وتعرض الهولندي دينزل دومفريس للإصابة في الدقيقة 71 ليتم استبداله.

ونجح خوسيه بالومينو في تقليص الفارق لأتالانتا بهدف ثان في الدقيقة 77 لتشتعل الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتتوقف المسابقة من أجل منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

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