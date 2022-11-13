تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي مع نانت أمام أجاكسيو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وخاض مصطفى محمد الـ 14 مباراة السابقة لنانت في الدوري الفرنسي بين أساسي وبديل.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

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حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: سيباستيان كورشيا – أندري جيروتو – جان شارل كاستيليتو – كونتين ميرلين

الوسط: بيدرو شيرفيا – موسى سيسوكو - إيفان جسياند

الهجوم: موسيس سيمون – لودوفيك بلاس – مصطفى محمد

ويحتل نانت المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

ولم ينجح نانت في تحقيق أي فوز بآخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

وساهم مصطفى محمد في ستة أهداف مع نانت في الدوري الفرنسي حتى الآن.

بينما نجح مصطفى محمد بشكل عام في المساهمة في 9 أهداف مع نانت من 20 مباراة.

وسجل مصطفى ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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