منتخب مصر يصل إلى الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا إلى دولة الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا.

ويلعب منتخب مصر أمام بلجيكا وديا يوم الجمعة 18 من نوفمبر الجاري.

وكان أسامة شلتوت سفير مصر في الكويت وأحمد أبو المجد مستشار السفارة المصرية في استقبال البعثة.

ويستعد منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وتضم قائمة الفراعنة 24 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).

الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدي (بيراميدز) - حسين السيد (المصري).

الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجية" (طرابزون سبور التركي).

الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) -عمر مرموش (فولفسبورج الألماني) - مصطفي محمد (نانت الفرنسي).

أقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ويعود المنتخب للقاهرة يوم 19، عقب خوض ودية بلجيكا.