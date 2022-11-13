اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 1990 جيدا؟

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 15:02

كتب : محمود صلاح

طرد مونزون وحصول كلينسمان على ضربة جزاء مشكوك في صحتها بنهائي مونديال 1990

هل تتذكر نهائي كأس العالم 1990 جيدا؟

هل تعرف من حمل اللقب في النهاية، ومن هو أفضل لاعب في البطولة؟

اختبر معلوماتك ونافس أصدقائك في هذا الاختبار.

ماذا تعرف عن نهائي كأس العالم 1990؟ يمكنك أن تختبر معلوماتك من هنــــــــــــــــــــا.

كأس العالم كأس العالم 2022 كأس العالم 1990 المونديال كويز في الجول
نرشح لكم
مدرب تونس يستبعد بلال العيفة من قائمة كأس العالم كأس العالم - المكسيك.. ملوك التاكو وأسطورة رعب ملعب كولومبوس بسبب قضية المنشطات.. السعودية تستبعد فهد المولد وضم العابد في قائمة كأس العالم بعد جولة في أكثر من 50 دولة.. مجسم كأس العالم يصل قطر "سيدي الحكم.. من فضلك".. الإكوادور تتعادل سلبيا مع العراق وإصابة صاحب الأزمة بيدري: إذا لم تفز إسبانيا بالمونديال أتمنى أن يذهب اللقب لـ ميسي.. وأريد قميص نيمار خبر في الجول - بي إن تفكر في إذاعة مباريات المنتخبات العربية على قنواتها المفتوحة رودجرز: تبديل ماديسون إجراء احترازي.. وجاهز لكأس العالم
أخر الأخبار
منتخب مصر يصل إلى الكويت استعدادا لمواجهة بلجيكا 2 دقيقة | الكرة المصرية
اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 1990 جيدا؟ 12 دقيقة | قطر 2022
مدافع ولفرهامبتون يمثل الجزائر دوليا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اتفاق أليانز لـ الاستاد الجديد.. والقيمة المتوقعة ساعة | الكرة المصرية
كاف يعلن توقيع اتفاقية استضافة كأس أمم إفريقيا مع كوت ديفوار ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب تونس يستبعد بلال العيفة من قائمة كأس العالم ساعة | قطر 2022
كأس العالم - المكسيك.. ملوك التاكو وأسطورة رعب ملعب كولومبوس ساعة | قطر 2022
ميلنر: سنرى المزيد من نونيز عندما يتقن اللغة الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف