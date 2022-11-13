مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل اتفاق أليانز لـ الاستاد الجديد.. والقيمة المتوقعة

توصل النادي الأهلي لاتفاق جديد بشأن إنشاء الاستاد الخاص بالفريق والمقرر له في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان الأهلي قد تلقى عروضا من مجموعة من الشركات في الفترة الأخيرة لإطلاق اسمها على استاد الأهلي على غرار ملاعب الفرق الأوروبية.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق مع شركة أليانز من أجل الحصول على حقوق استاد الأهلي واطلاق اسم الشركة عليه".

وكشف المصدر "سيحدث ذلك كحق انتفاع لمدة 20 سنة مقابل ما يقرب من 6 مليار جنيه".

وأضاف "تقدمنا كثيرا في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببدء عمليات البناء وانطلاق المشروع".

واختتم مصدر الأهلي تصريحاته "القيمة المالية المتوقعة بـ 6 مليار جنيه ستدخل في ميزانية شركة الأهلي للإنشاءات والتي ستخصص في تمويل مشروع الاستاد".

يأتي تحرك الأهلي الأخير بعدما تحصل على هامش عقد رعاية جديد يسمح له بالتسويق كل ما يخص مشروع الاستاد من أجل تنفيذه على أرض الواقع.

ويلعب الأهلي مبارياته حاليا على ملعب "الأهلي we السلام" بعدما حصل على حقوق انتفاع ملعب السلام لمدة 25 عاما.

ويخوض الأهلي أيضا مباريات أخرى على استاد القاهرة.