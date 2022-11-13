مدرب تونس يستبعد بلال العيفة من قائمة كأس العالم

قرر جلال القادري مدرب المنتخب التونسي استبعاد بلال العيفة مدافع الكويت الكويتي من قائمة كأس العالم 2022 التي سيعلنها يوم الإثنين.

القادري وجه الدعوة لبلال العيفة للانضمام للمعسكر الإعدادي للمونديال، قبل أن يتراجع عن ذلك وفقا للعديد من التقارير التونسية.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن القادري فضل ضم ديلان برون لاعب ساليرنيتانا الإيطالي على العيفة.

ومن المتوقع أن يقرر القادري الإبقاء على سعد بقير لاعب أبها السعودي ضمن القائمة النهائية مقابل عدم دعوة سيف الدين الخاوي لاعب كليرمون فوت.

قبل أيام، أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس قائمة نسور قرطاج لمعسكر كأس العالم والمكونة من اللاعبين المحليين والمحترفين في الوطن العربي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة انضمام علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

واستبعاد حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك من قائمة تونس الأولية.

وتضم القائمة 16 لاعبا من الدوري التونسي والمحترفين في الوطن العربي.

على أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية يوم 14 نوفمبر الجاري، وسيكون من ضمنها اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: أيمن دحمان – البشير بن سعيد – معز حسن – أيمن البلبولي

الدفاع: ياسين مرياح – بلال العيفة – نادر الغندري – علي معلول

الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – سعد بقير

الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري – طه ياسين الخنيسي

ويقضي منتخب تونس معسكر الاستعداد لكأس العالم في مدينة الدمام في السعودية، قبل السفر إلى قطر يوم 14 نوفمر.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب كل من الدنمارك وأستراليا وفرنسا.

ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ5 السابقة.

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