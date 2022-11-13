كرة سلة - الكشف عن مواعيد نصف نهائي دوري رجال المرتبط.. ومكان النهائي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد نصف نهائي دوري المرتبط للرجال.

ويصطدم الأهلي والزمالك في نصف النهائي بينما يواجه الاتحاد فريق الجزيرة.

وتقام مباريات دوري المرتبط بنظام الذهاب والإياب، ويحصد الفريق الفائز بمنافسة المرتبط تحت 16 عاما نقطة واحدة بينما الفائز في مواجهة الرجال يحصد نقطتين ويتأهل صاحب أعلى نقاط من المباريات الأربعة.

وجاءت مواعيد نصف النهائي كالآتي:

الأربعاء 16 نوفمبر:

الأهلي × الزمالك (المرتبط 1:00 ظهرا) (الرجال: 5:30 مساء)

الجزيرة × الاتحاد (المرتبط 3:00 عصرا) (الرجال 8 مساء)

الجمعة 18 نوفمبر:

الزمالك × الأهلي (المرتبط 1:00 ظهرا) (الرجال 5:30 مساء)

الاتحاد × الجزيرة (المرتبط 3:00 عصرا) (الرجال 8 مساء)

وتقام جميع مباريات نصف النهائي على صالة برج العرب في الإسكندرية.

كما كشفت لجنة المسابقات إقامة النهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر يومي الثلاثاء والخميس 22 و24 نوفمبر على الترتيب الساعة 7:30 مساء.

وفي حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام مساء يوم الجمعة 25 نوفمبر على نفس الملعب.