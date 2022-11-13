دورتموند: سنحدد مستقبل بيلينجهام عقب كأس العالم

أكد هانز يواكيم واتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند أن ناديه سيحدد مستقبل لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام بعد كأس العالم.

ويريد دورتموند الحصول على 150 مليون يورو من أي فريق يريد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ19 عاما وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

قال واتسكه في تصريحات لجريدة بيلد: "أعتقد أنه بمجرد انتهاء كأس العالم، سنجري محادثة حول ما يريده بالفعل".

وأضاف "سنتحدث معه ومع والديه الذين تربطنا بهم علاقة وثيقة وبالطبع مع مستشاره. وبعد ذلك يجب أن يخبرنا فقط ما إذا كان يريد البقاء أو ما إذا كان يريد الذهاب".

وأردف "في كلتا الحالتين، سنناقش الأمور بمنطقية ولطف".

وأكمل "لا يتعين علينا التظاهر بأن الموضوع ليس على الطاولة. عندما يريد كبار أندية أوروبا لاعبينا، لا يمكننا القتال أمامهم من الناحية المالية".

وأتم "جود فتى رائع ولديه تقلباته أيضًا، لقد رأينا ذلك الآن لكنه بالتأكيد أحد أعظم المواهب في كرة القدم الأوروبية".

ويرى دورتموند أن سعر 150 مليون يورو هو المناسب للاعب بسبب الأداء الرائع الذي يقدمه مع الفريق وفي ظل رغبة جميع الأندية الكبيرة في التعاقد معه.

حالة بيلينجهام هي الأقرب لإيرلنج هالاند الذي حصل رحل عن الفريق خلال الصيف الماضي وتنافس العديد من الفرق الكبرى على ضمه ولكن الاختلاف هو وجود شرط جزائي في عقد هالاند وهو ما لا يتوفر في عقد بيلينجهام.

انضم بيلينجهام إلى بوروسيا دورتموند في يوليو 2020 مقابل 25 مليون يورو.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ثالث قائد لبوروسيا دورتموند خلف ماركو رويس وماتس هوملز.

رغم أنه لم يصل إلى الـ20 من عمره، لعب بيلينجهام 112 مباراة في جميع المسابقات بقميص دورتموند، حيث سجل 19 هدفا وصنع 21.

في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أصبح بيلينجهام ثالث مراهق يسجل في أربع مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، لينضم إلى إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

على الرغم ارتباط بيلينجهام بعقد مع الأصفر والأسود حتى عام 2025 غير أن العديد من الأندية الأوروبية تستهدف ضمه.

ولذلك يرغب دورتموند في بيعه سريعا مقابل أعلى سعر للاستفادة منه.

وفقا لبيلد فإن إدارة دورتموند أصبحت على يقين بأن اللاعب سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل.

وقال صحيفة ماركا الإسبانية إن ريال مدريد يرى بيلينجهام كاللاعب المثالي ليكمل خط وسط الفريق بجانب إدوارد كامافينجا وأوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي لذلك سيقاتل النادي للتعاقد معه.

video:1