تشكيل إنتر - دومفريز ولاوتارو أساسيان أمام أتالانتا.. وكوريا على مقاعد البدلاء

يبدأ إنتر بالثنائي دينزل دومفريز ولاوتارو مارتينيز في التشكيل الأساسي أمام أتالانتا.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر إنتر

ويحل إنتر ضيفا على أتالانتا في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي وبآخر اختبار قبل منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفن دي فري – ميلان شكرينيار

الوسط: فيديريكو ديماركو - نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو - هنريك ميختاريان - دينزل دومفريز

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

ويحتل إنتر المركز الخامس برصيد 27 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثاني.

بينما أتاانتا يتواجد في المركز السادس بنفس الرصيد من الناقط ولكن بفارق الأهداف.

وتعرض أتالانتا للخسارة ثلاث مرات في آخر أربع مباريات خاضهم في الدوري الإيطالي.

أما إنتر فحقق الفوز في خمس من آخر ست مباريات خاضهم الفريق.