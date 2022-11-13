بسبب قضية المنشطات.. السعودية تستبعد فهد المولد وضم العابد في قائمة كأس العالم

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

فهد المولد - السعودية

استبعد منتخب السعودية بقيادة إيرفي رينارد المدير الفني، فهد المولد وضم نواف العاد بدلا منه في قائمة كأس العالم.

ويستعد منتخب السعودية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف الاتحاد السعودي في بيان رسمي: "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية WADA في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة بفهد المولد".

أخبار متعلقة:
قائمة السعودية - الفرج والدوسري وفهد المولد على رأس اختيارات رينار في كأس العالم فيفا يعلن إقامة منطقة مشجعين رسمية لـ كأس العالم في السعودية الرياضية: الكشف عن موقف سلمان الفرج من المشاركة مع السعودية في كأس العالم كأس العالم - "لدينا بلد بأكمله خلفنا".. رينار والحملة السعودية

"وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي قرر رينارد استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم".

واختتم البيان "تم استدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت في 16 مايو 2022 معاقبة المولد بالإيقاف لمدة 18 شهرا.

جاء ذلك بعد سحب عينة من اللاعب أظهرت وجود مواد محظورة.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في كاس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويلتقي الأخضر السعودي بفريق بولندا في ثاني المواجهات يوم 26 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب السعودية مبارياته يوم 30 نوفمبر بمواجهة المكسيك.

كأس العالم منتخب السعودية فهد المولد
نرشح لكم
بعد جولة في أكثر من 50 دولة.. مجسم كأس العالم يصل قطر "سيدي الحكم.. من فضلك".. الإكوادور تتعادل سلبيا مع العراق وإصابة صاحب الأزمة بيدري: إذا لم تفز إسبانيا بالمونديال أتمنى أن يذهب اللقب لـ ميسي.. وأريد قميص نيمار خبر في الجول - بي إن تفكر في إذاعة مباريات المنتخبات العربية على قنواتها المفتوحة رودجرز: تبديل ماديسون إجراء احترازي.. وجاهز لكأس العالم كأس العالم - بيكنباور.. المحظوظ الأفضل في التاريخ محمود أبو الرجال يشارك في معسكر الإعداد لـ كأس العالم سبورت تكشف سبب استبعاد راموس من كأس العالم
أخر الأخبار
بسبب قضية المنشطات.. السعودية تستبعد فهد المولد وضم العابد في قائمة كأس العالم 15 دقيقة | قطر 2022
بعد جولة في أكثر من 50 دولة.. مجسم كأس العالم يصل قطر 32 دقيقة | قطر 2022
كلوب: استفدنا من سرعة صلاح ونونيز أمام ساوثامبتون 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 43 دقيقة | الكرة المصرية
لابورتا: لم أفكر للحظة واحدة في إقالة تشافي ساعة | الدوري الإسباني
تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
فاندنبروك: بلجيكا ستقدم نسخة أقل من مونديال 2018.. والأهلي فريق أوروبي في إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأحد 13 نوفمبر 2022.. ثلاثة لقاءات مرتقبة في الدوري الإيطالي وسيدات اليد 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف