بسبب قضية المنشطات.. السعودية تستبعد فهد المولد وضم العابد في قائمة كأس العالم

استبعد منتخب السعودية بقيادة إيرفي رينارد المدير الفني، فهد المولد وضم نواف العاد بدلا منه في قائمة كأس العالم.

ويستعد منتخب السعودية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف الاتحاد السعودي في بيان رسمي: "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية WADA في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة بفهد المولد".

"وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي قرر رينارد استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم".

واختتم البيان "تم استدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت في 16 مايو 2022 معاقبة المولد بالإيقاف لمدة 18 شهرا.

جاء ذلك بعد سحب عينة من اللاعب أظهرت وجود مواد محظورة.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في كاس العالم 2022 بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويلتقي الأخضر السعودي بفريق بولندا في ثاني المواجهات يوم 26 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب السعودية مبارياته يوم 30 نوفمبر بمواجهة المكسيك.