بعد جولة في أكثر من 50 دولة.. مجسم كأس العالم يصل قطر

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

لقب كأس العالم

قبل أسبوع من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.. وصل مجسم كأس العالم إلى الدولة المستضيفة للنهائيات.

ووصل مجسم كأس العالم إلى قطر بعد انتهاء جولته العالمية حول أكثر من 50 دولة ومنطقة.

الجولة العالمية لمجسم كأس العالم تتم قبل كل نسخة.

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ويقام كأس العالم في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر بمواجهة قطر والإكوادور.

ويختتم المونديال بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.

هذه هي النسخة الأخيرة التي يشارك فيها 32 منتتخبا، إذ ينطلق كأس العالم 2026 بـ48 منتخبا.

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