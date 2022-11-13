لابورتا: لم أفكر للحظة واحدة في إقالة تشافي

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 11:47

كتب : FilGoal

برشلونة - رايو فايكانو - تشافي

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أنه لم يفكر مطلقا في إقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

رغم التألق المحلي في الدوري الإسباني لكن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات في حدث نادر.

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها جريدة سبورت الكتالونية: "لم أفكر أبدا في إقالة تشافي، ولا حتى للحظة واحدة".

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وأضاف "نثق بتشافي بنسبة 100٪ كمدرب لبرشلونة، ونحن فخورون به".

وتابع "إنه يعرف النادي، ويعرف اللحظة التي نعيشها ويعرف أيضًا أنه يمكننا أن نتطور كثيرا".

وأتم رئيس النادي الكتالوني "تشافي رجل برشلونة".

واصطدم برشلونة بمانشستر يونايتد في ملحق الدوري الأوروبي بحثا عن حجز مقعد في دور الـ16 من البطولة التي انتقل إليها بعد توديع دوري الأبطال.

وأنهى برشلونة الدوري الإسباني قبل التوقف بسبب كأس العالم في الصدارة بفارق نقطتين عن ملاحقه وغريمه ريال مدريد.

إذ حقق رجال تشافي 37 نقطة، مقابل 35 للفريق الملكي.

في 14 جولة من الموسم الجديد للدوري الإسباني انتصر برشلونة في 12 مباراة وخسر واحدة وتعادل في مثلها.

وسجل لاعبو البلوجرانا 33 هدفا مقابل استقبال 5 أهداف فقط.

برشلونة تشافي هيرنانديز خوان لابورتا
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