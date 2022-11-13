مواعيد مباريات الأحد 13 نوفمبر 2022.. ثلاثة لقاءات مرتقبة في الدوري الإيطالي وسيدات اليد

الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 10:17

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات الدوريات العالمية قبل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

ويشهد اليوم 13 من نوفمبر 2022 ثلاثة لقاءات مرتقبة في الدوري الإيطالي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
تقرير: القبض على عضو لجنة الحكام الإيطالية بسبب الإتجار بالمخدرات لياو يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإيطالي قائمة بولندا - ليفاندوفسكي في المقدمة.. 3 محليين وسيطرة إيطالية و2 من خارج أوروبا مصطفى محمد في الأمام.. ماذا قالت الصحف الإيطالية عن وقوع يوفنتوس أمام نانت

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة بإقامة مباراتين مساء اليوم.

ويستضيف برايتون فريق أستون فيلا في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فولام في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

تختتم منافسات الجولة الخامسة عشر من المسابقة بست مباريات بينهم ثلاثة لقاءات مرتقبة.

يحل إنتر ضيفا على أتالانتا في الواحدة والنصف ظهرا، بينما يستضيف روما فريق تورينو في الرابعة عصرا.

ويستضيف ميلان فريق فيورنتينا في تمام السابعة مساء.

وأخيرا يستضيف يوفنتوس فريق لاتسيو في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع كافة مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم المشفرة.

الدوري الفرنسي

يستضيف نانت فريق مصطفى محمد المهاجم المصري فريق أجاكسيو في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضيف باريس سان جيرمان فريق أوكسير في الثانية عصرا قبل انطلاق نجومه إلى منافسات كأس العالم.

كرة يد

تلعب سيدات منتخب مصر أمام المغرب ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام الثانية عصرا وتذاع عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

كرة نسائية

يلعب فريق الجيش الملكي أمام صنداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لسيدات كرة القدم.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

الدوري الإيطالي موعد المباريات منتخب سيدات اليد
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد المصري يبحث عودة الجماهير مع مسؤولي الأندية ميدالية تاريخية.. زياد السيسي يحقق برونزية كأس العالم في سلاح السيف كرة سلة - موعد مباراتي الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي المرتبط.. القنوات الناقلة والمعلق كرة سلة - مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط خبر في الجول – الزمالك يوافق على فسخ عقد محترف السلة بالتراضي.. وأسباب القرار كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في دوري المحترفين مصر تستضيف بطولة السلسلة الدولية لـ الجولف لأول مرة وبمجموع جوائز 1.5 مليون دولار كرة يد - المواجهة الأولى.. خسارة منتخب السيدات بفارق هدف أمام الكونغو
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 13 نوفمبر 2022.. ثلاثة لقاءات مرتقبة في الدوري الإيطالي وسيدات اليد 59 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - منطقة الإسكندرية لكرة القدم تقرر شطب فريقين 11 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد المصري يبحث عودة الجماهير مع مسؤولي الأندية 11 ساعة | كرة سلة
وكيله: الجزيري لا يفكر في الرحيل عن الزمالك 11 ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يكشف كواليس رحلة منتخب مصر إلى الكويت لمواجهة بلجيكا 11 ساعة | منتخب مصر
فارق 5 نقاط.. أرسنال يختتم ما قبل المونديال بثنائية في شباك ولفرهامبتون 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
وليد العطار: منتخب الناشئين يحتاج للدعم.. وتعاهدوا على التأهل في شمال إفريقيا 11 ساعة | منتخب مصر
بوتر: لم نملك الجودة الكافية للتسجيل.. ولعبنا 13 مباراة في 6 أسابيع 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف