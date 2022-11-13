خبر في الجول - منطقة الإسكندرية لكرة القدم تقرر شطب فريقين

قررت منطقة الإسكندرية لكرة القدم شطب فريقا العاشر من رمضان وشباب خورشيد مواليد 2003.

وعلم FilGoal.com أن القرار جاء لما بدر من لاعبي الفريقين خلال مباراة بينهما بملعب طوسون من اشتباكات عنيفة كادت تؤدي إلى وقوع كارثة.

وأكد حسن إسماعيل المدير التنفيذي للمنطقة لـFilGoal.com: "القرار جاء بشكل عاجل لردع مثل هذه الأحداث ومنع تكرارها".

وأضاف "هناك شهود عيان للواقعة وحكم ومراقب المباراة أكدا أن هناك أسلحة بيضاء كانت بحوزة بعض اللاعبين وتم إخفائها ولولا تدخل البعض لحدثت كارثة".

وأقيمت المباراة بين الفريقين أمس السبت وألغيت بسبب المشاجرة بين لاعبي الطرفين.