وكيله: الجزيري لا يفكر في الرحيل عن الزمالك

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف سيف الدين الجزيري

شد علاء أباظة وكيل سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أن مستقبل التونسي مع الأبيض سيحدده النادي وليس هو أو اللاعب.

ويتواجد سيف في معسكر تونس للاعبين المحليين والمحترفين في الوطن العربي قبل إعلان القائمة النهائية يوم 14 نوفمبر الجاري.

وقال علاء أباظة وكيل سيف الدين الجزيري عبر أون تايم سبورتس 2: "هو لاعب محترف ولا يفكر في الخروج من الزمالك، كما أن عقده مستمر وينتهي بنهاية الموسم المقبل ولا توجد أي مخططات للرحيل".

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وأضاف "أي فريق سيتحدث بخصوص ضم اللاعب سواء معه أو معي، سنعود مباشرة للزمالك وهو الذي يحق له الموافقة أو الرفض".

وعن التواجد مع منتخب تونس أجاب: "سيف موجود مع المنتخب التونسي وخاض المسابقات الأخيرة مثل كأس العرب وكأس أمم إفريقيا ولم يبتعد في أي تجمع ويلعب بشكل أساسي ويلعب بشكل أساسي أيضا مع الزمالك ويقدم أداءً جيدا".

وأتم "سيف يريد الوصول لأبعد نقطة مع المنتخب، ويقدم مستوى جيد جدا، في كأس العرب كان الهداف وظهر بشكل جيد، وظهر بشكل جيد أيضا في بطولة ودية أقيمت بآسيا منذ فترة".

الجزيري خاض مع منتخب تونس 29 مباراة دولية سجل خلالها 10 أهداف وحاز مؤخرا لقب كأس العرب 2021.

ومنذ ارتداء قميص الزمالك سجل 15 هدفا وصنع 15 في 65 مباراة بجميع المسابقات.

وتوج الجزيري مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة واحدة.

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