اتحاد الكرة يكشف كواليس رحلة منتخب مصر إلى الكويت لمواجهة بلجيكا

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم عن الكواليس الخاصة بسفر بعثة منتخب مصر إلى الكويت لمواجهة بلجيكا وديا.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس: "المنتخب سيسافر إلى الكويت على متن طائرة خاصة صباح غدا الأحد، البعثة ستكون من رئاستي".

وأضاف "اللاعبين المحترفين سيلحقون بالمنتخب في الكويت وسيبدأ المعسكر فور وصول المنتخب".

وأكمل "المباراة ستقام في تمام السادسة بتوقيت الكويت، الخامسة بتوقيت القاهرة".

وأتم تصريحاته "كما سيرافق البعثة كل من خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين عضو مجلس الإدارة".

وتقام مباراة مصر وبلجيكا الودية في الكويت يوم الجمعة المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري.