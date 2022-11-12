وليد العطار: منتخب الناشئين يحتاج للدعم.. وتعاهدوا على التأهل في شمال إفريقيا

شدد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم على أن منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما قادر على التأهل لبطولة أمم إفريقيا وذلك من خلال التصفيات الخاصة بدول شمال إفريقيا.

وقال العطار عبر قناة أون تايم سبورتس: "منتخب الناشئين يحتاج للدعم الكامل من الجميع والمباراة الأولى كان اللاعبين يشعرون بالرهبة فيها ولذلك خسروا أمام ليبيا في تصفيات بطولة إفريقيا".

وأضاف "المنتخب تعاهد على تحقيق الفوز في المباراة الثانية وحدث ذلك أمام تونس، واللاعبين تعاهدوا أيضا على الفوز أمام المغرب والتأهل".

وواصل "مجموعة اللاعبين في منتخب الناشئين سوف نسمع أسمائهم في الفريق الأول مع أنديتهم في أقرب وقت".

وأتم تصريحاته "وهذا الجيل يتطور بشكل سريع للغاية".

وتقام البطولة في الجزائر بين مصر وليبيا والمغرب وتونس ليتأهل بطل المسابقة إلى نهائيات البطولة التي تقام في أبريل 2023.

ويحتاج منتخب الناشئين للفوز على المغرب من أجل التأهل إلى البطولة.