وفاق سطيف يتخذ خطوة جديدة نحو بقاء حسام البدري

اتخذ نادي وفاق سطيف الجزائري خطوة جديدة للإبقاء على حسام البدري في منصب المدير الفني.

وأعلن حسام البدري من قبل رحيله عن تدريب الفريق عقب مباراة بارادو في الدوري الجزائري. (طالع التفاصيل)

وعيّن الفريق الجزائري مفدي شردود مدربا مساعدا للبدري.

وأوضح البيان أن البدري "اشترط على إدارة النادي تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد أجور اللاعبين مقابل مواصلة عمله على رأس العارضة الفنية".

وجاء بيان وفاق سطيف:

"افضى الاجتماع الذي عقد عشية اليوم بمقر نادي وفاق سطيف بحضور كل من المدربان حسام البدري ومفدي شردود وأعضاء مجلس ادارة النادي، إلى تعيين شردود مفدي كمدرب مساعد، وسيشرع في مهامه خلال حصة الاستئناف المبرمجة أمسية الاثنين المقبل بملعب 8 ماي 45، للشروع في التحضيرات للمنافسة الرسمية، علما ان تعيين المدرب المساعد مفدي شردود كان بموافقة من المدرب الرئيسي للفريق حسام البدري، الذي اشترط على إدارة النادي تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد أجور اللاعبين مقابل مواصلة عمله على رأس العارضة الفنية".

ويحتل وفاق سطيف بعد هذا الفوز المركز الثالث برصيد 18 نقطة في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني وله مباراتين أقل.

فيما يتصدر النادي الرياضي القسنطيني الترتيب بـ23 نقطة من 10 مباريات خاضها.

وكان البدري تولى قيادة تدريب وفاق سطيف بداية الموسم بعد فترة راحة سبقها تدريب منتخب مصر.