الدوري الألماني - بايرن ميونيخ يعزز صدارته قبل كأس العالم على حساب شالكه الجريح

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ

زاد بايرن ميونيخ من أوجاع مضيفه شالكه متغلبا عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الألماني.

سجل سيرج جنابري الهدف الأول في الدقيقة 38 بعد تمريرة من جمال موسيالا.

فيما أضاف إريك تشوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 52، من صناعة موسيالا أيضا.

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وحل ماتي دي ليخت في الدقيقة 60 بدلا من ليروي ساني.

وفي الدقيقة 72 أتى مارسيل سابيتزر وجوسيب ستانيسيتش بدلا من ليون جوريتسكا ولوكاس هيرنانديز.

فيما أتى الثنائي رايان جرافينبرش وبول فانر على حساب كينجسلي كومان وجمال موسيالا في الدقيقة 80.

بذلك ينهي بايرن ميونيخ أعباء ما قبل كأس العالم متصدرا للدوري برصيد 34 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لايبزج أقرب ملاحقيه.

فيما يتذيل شالكه جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط، بفارق 4 نقاط عن بوخوم صاحب المركز السابع عشر.

بايرن ميونيخ شالكه الدوري الألماني
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