ميدالية تاريخية.. زياد السيسي يحقق برونزية كأس العالم في سلاح السيف

حقق زياد السيسي برونزية بطولة كأس العالم في سلاح السيف.

وأقيمت البطولة في الجزائر خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر.

وصعد السيسي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الفرنسي ماكسيم بيانفيتى باللمسة الذهبية بنتيجو 15-14.

وخسر زياد أمام الصربي ساندرو بازدزي في نصف النهائي وهو اللاعب الذي حقق الميدالية الذهبية في النهاية.

View this post on Instagram A post shared by Ziad Elsissy (@ziad_elsissy)

وقال زياد السيسي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "الحمد الله الميدالية البرونزية فى بطوله كأس العالم بالجزائر".

وأضاف "هى أول ميدالية فى تاريخ سلاح السيف".