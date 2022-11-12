ميدالية تاريخية.. زياد السيسي يحقق برونزية كأس العالم في سلاح السيف
السبت، 12 نوفمبر 2022 - 23:07
كتب : FilGoal
حقق زياد السيسي برونزية بطولة كأس العالم في سلاح السيف.
وأقيمت البطولة في الجزائر خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر.
وصعد السيسي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الفرنسي ماكسيم بيانفيتى باللمسة الذهبية بنتيجو 15-14.
وخسر زياد أمام الصربي ساندرو بازدزي في نصف النهائي وهو اللاعب الذي حقق الميدالية الذهبية في النهاية.
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وقال زياد السيسي عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "الحمد الله الميدالية البرونزية فى بطوله كأس العالم بالجزائر".
وأضاف "هى أول ميدالية فى تاريخ سلاح السيف".
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