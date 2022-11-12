كرة سلة - موعد مباراتي الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي المرتبط.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 21:51

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي - كرة سلة

ضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري المرتبط لرجال كرة السلة.

وعوض الزمالك خسارته في الذهاب أمام طلائع الجيش بجانب انتصاره في مباراتي المرتبط.

بينما كرر الأهلي فوزه على سبورتنج ليضمن تواجده في نصف النهائي.

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نستعرض معا موعد مباراتي الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي المرتبط.

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مباراة الذهاب

تقام المباراة يوم الأربعاء 16 نوفمبر المقبل.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويعلق على اللقاء محمد أبو شادي.

وتقام المباراة على صالة برج العرب في الإسكندرية بحضور جماهيري.

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مباراة الإياب

تقام المباراة يوم الأربعاء 16 نوفمبر المقبل.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويعلق على اللقاء محمد يوسف.

وتقام المباراة على صالة برج العرب في الإسكندرية بحضور جماهيري.

الأهلي الزمالك الدوري المصري كرة سلة دوري المرتبط
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