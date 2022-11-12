كرة سلة - موعد مباراتي الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي المرتبط.. القنوات الناقلة والمعلق

بيدري: إذا لم تفز إسبانيا بالمونديال أتمنى أن يذهب اللقب لـ ميسي.. وأريد قميص نيمار

مؤتمر بيولي: من الخاطئ أن نفكر في نابولي.. وكأس العالم أفضل ما سيحفز دي كيتلاري