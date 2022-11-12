بيدري: إذا لم تفز إسبانيا بالمونديال أتمنى أن يذهب اللقب لـ ميسي.. وأريد قميص نيمار

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

بيدري جونزاليس

أعرب بيدري لاعب وسط منتخب إسبانيا وبرشلونة عن الأمر الذي يرغب في تطويره حتى يؤدي بشكل أفضل في الملعب خلال الفترة المقبلة.

وفي حوار أجرته صحيفة "ماركا" مع بيدري لاعب منتخب إسبانيا قبل كأس العالم، تحدث عن مشاركته في المونديال وذكرياته مع اللقب الذي فازت به بلاده في 2010.

ورد بيدري على بعض الأسئلة في الحوار والذي كانت كالآتي:

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كيف تغير شكل جسدك عن العام الماضي؟

"الوقت الذي كنت مصابا فيه كان مفيدا جدا للعمل في صالة الألعاب الرياضية، أعلم أنه يجب علي أن أواصل العمل رغم أن الأمر أصبح أكثر صعوبة الآن، وهو شيء لست مضطرا للتخلي عنه".

إذا كان لديك مصباح علاء الدين، فماذا ستطلب منه؟

"سأطلب تسجيل المزيد من الأهداف، إنه ليس هوسا بالتسجيل ولكنه شيء يجب علي تحسينه، رغم أنني لم أسجل مع المنتخب بعد ولكني آمل أن يأتي هدفي الأول في كأس العالم".

ما هي ذكرياتك مع كأس العالم 2010؟

"كنت أبلغ من العمر 8 سنوات وأشاهد النهائي مع أسرتي وصرخت كثيرا احتفالات بهدف الفوز الذي سجله إنييستا".

هل يمكن لمنتخب إسبانيا الفوز بكأس العالم؟

"من الصعب التحدث عن ذلك قبل بداية البطولة، لدينا أولا مجموعة قوية يجب أن نتأهل منها".

من هما المنتخبين المرشحين للفوز بكأس العالم؟

"البرازيل والأرجنتين فريقان رائعان، سيتعين علينا أولا أن نضع حدا لأن ميسي يستحق كأس العالم، ولكن نأمل أن نفوز بالكأس ولكن إذا لم تفز إسبانيا بها دعوه يفوز بالبطولة مع الأرجنتين".

ما هي المباراة التي تحلم بلعبها في كأس العالم؟

"أحلم لعب النهائي وأود أن يكون ضد الأرجنتين مع ليو، أو ضد هولندا مع فرينكي دي يونج".

من اللاعب الذي ترغب في تبديل القميص معه في كأس العالم؟

"مع نيمار لأنني أعتقد أنه يتمتع كثيرا في اللعب ويفعل ما يريده بالكرة، ولم تتح لي الفرصة بامتلاك قميصه حتى الآن".

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة مع ألمانيا وكوستاريكا واليابان.

بيدري برشلونة كأس العالم ميسي إسبانيا
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