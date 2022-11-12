مؤتمر بيولي: من الخاطئ أن نفكر في نابولي.. وكأس العالم أفضل ما سيحفز دي كيتلاري

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أوضح ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن فريقه لا يستهدف مطاردة نابولي بل الظهور بأفضل طريقة ممكنة.

ويستعد ميلان للقاء فيورنتينا غدا الأحد في السابعة مساءً لحساب الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في المؤتمر: "أستطيع فقط أن آمل لجازيديس حياة أفضل شخصيا ومهنيا، نحن ممتنون لأنه جاء وودعنا أمس، نعرف جورجيو جيدا وسيعطي النادي الاستمرارية في طريقه".

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وأضاف "الفوز أمام فيورنتينا سيعني أننا لن نتراجع في جدول الترتيب، نعلم أن الموسم لا زال طويلا، تتبقى 24 مباراة، وعام 2022 كان جيدا بالنسبة لنا لكننا لا نريد التوقف".

وأكمل "احترم فيورنتينا كثيرا، لكن علينا أن نركز على أداءنا، نعلم ماذا يفعل فيورنتينا، في أغلب الوقت نقدم نتائج جيدة على ملعبنا".

وأردف عن تأثير كأس العالم عن لاعبي فريقه قائلا: "اعتقد أن الكلمة الصحيحة هي الاحترام، أثق في لاعبي فريقي، ولدينا فرصة إظهار من نحن في المباراة".

وعن التفكير في نابولي أجاب: "من الخاطئ أن نفكر في المنافسين، علينا التفكير في حصد الكثير من النقاط، ليس هناك من نطارده، علينا أن نُظهر أنفسنا بأفضل طريقة".

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه ميلان ولاتسيو على الترتيب.

وردا على عدم استقبل ميلان أهدافا في ظهور سيمون كيير قال: "عندما تصبح الأرقام واضحة فلا توجد شكوك، سيمون قائد ومهم جدا لنا، يعرف كيف يجعل زملائه يقفون بشكل جيد، إنه لاعب يقدم لنا الكثير في كل النواحي".

المخضرم البالغ 33 عاما شارك في 9 مباريات ولم يستقبل ميلان أهدافا أثناء تواجده في أرض الملعب.

وتحدث عن تأثير كأس العالم على شارل دي كيتلاري: "من الصعب وضع توقعات، اعتقد أنه في كأس العالم الأفضل لكل لاعب، تحفزك، آمل أن يقدم أداءً جيدا ويعود بإيجابية كبيرة وحافز لأنها هذه الطريقة التي نريدها".

ولم يسجل البلجيكي حتى الآن أي هدف مع ميلان.

وأتم عن موقف إبراهيموفيتش من حضور معسكر الفريق في دبي قائلا: "سيأتي معنا حسب الخطة، من المبكر جدا قول متى سيكون متاحا، سيتم وضع الأحمال في دبي وسيزيد يوما تلو الآخر".

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