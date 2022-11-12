كرة سلة - مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي - كرة سلة

ضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري المرتبط لرجال كرة السلة.

وعوض الزمالك خسارته في الذهاب أمام طلائع الجيش بجانب انتصاره في مباراتي المرتبط.

بينما كرر الأهلي فوزه على سبورتنج ليضمن تواجده في نصف النهائي.

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وبذلك يلتقي الأهلي مع الزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط يومي 16 و18 نوفمبر على صالة برج العرب بحضور الجماهير.

ويلتقي الاتحاد مع الجزيرة في نصف النهائي الثاني بعد الفوز على المصرية للاتصالات وسموحة على الترتيب.

الأهلي X سبورتنج

حقق مرتبط الأهلي الفوز بنتيجة 97-62 ليكرر فوزه بعد الانتصار في المباراة الأولى بنتيجة 79-71.

وفاز الفريق الأول للأهلي على سبورتنج بنتيجة 71-63.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 74-55.

الزمالك X طلائع الجيش

عوّض الزمالك خسارته في الذهاب بنتيجة 62-61 في الثواني الأخيرة بثلاثية قاتلة سجلها يوسف المعداوي.

ليفوز الأبيض في العودة بنتيجة 76-64.

وكرر مرتبط الزمالك فوزه على الجيش في الإياب بنتيجة 59-56 بعد أن انتصر ذهابا 59-57.

الاتحاد X المصرية للاتصالات

حقق نادي الاتحاد الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 91-60 بعد أن انتصر ذهابا بنتيجة 98-66.

وفي المرتبط، كرر الاتحاد فوزه إيابا بنتيجة 71-47 بعد الانتصار ذهابا بنتيجة 72-68.

سموحة X الجزيرة

نجح فريق مرتبط سموحة تحت 16 عاما في تحقيق الفوز ذهابا على الجزيرة بنتيجة 86-58.

بينما حقق فريق رجال الجزيرة فوزا صعبا في الذهاب على سموحة بنتيجة 73-71.

ونجح مرتبط سموحة في تكرار الفوز بنتيجة 79-57 في الإياب.

ولكن ذلك لم يشفع له، بعد فوز الفريق الأول للجزيرة في الإياب بنتيجة 83-71 ليتأهل لنصف النهائي.

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