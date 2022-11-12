لقاء بطلي 2006.. كانافارو يقص شريط انتصاراته مكبدا دي روسي خسارته الأولى

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي - فابيو كانافارو

حقق فابيو كانافارو انتصاره الأول مع بينيفنتو في دوري الدرجة الثانية الإيطالية على حساب سبال والذي يقوده زميله السابق في منتخب إيطاليا دانييلي دي روسي، في بين بطلي كأس العالم 2006.

وتزامل الثنائي بقميص منتخب إيطاليا في 44 مباراة، وتوج بلقب كأس العالم 2006 سويا.

وانتصر كانافارو في مباراته السابعة كمدرب في إيطاليا بعد 4 تعادلات وهزيمتين سابقا.

أخبار متعلقة:
رفض استقالة كانافارو بعد 4 مباريات.. ودي روسي يحقق فوزه الأول كمدرب تجربة جديدة بعد ثلاث سنوات.. كانافارو مديرا فنيا لـ بينفينتو المغامرة الأولى.. دي روسي يتولى تدريب سبال تسديدتان طيلة 90 دقيقة.. ظهور دي روسي الأول كمدرب ينتهي بدون أهداف

بينما جاءت الخسارة الأولى لـ دي روسي في الدوري بعد فوز و3 تعادلات.

Image

وتقدم سبال عن طريق سالفاتوري إسبوسيتو في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء.

وسُجل هدفا لصالح الضيوف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

باتريك بيدا لاعب سبال تعرض للطرد في الدقيقة 62، ليكمل لاعبي فريقه اللقاء بعشر لاعبين.

واستغلت كتيبة كانافارو النقص العددي، فسجل لاعبو أفضل لاعب في العالم 2006 هدفين في ظرف 3 دقائق.

فسجل ريكاردو كاباليني هدف التعادل في الدقيقة 74، ثم أضاف أنطونيو لا جومينا الهدف الثاني في الدقيقة 77.

الفوز قاد بينتيفنتو للمركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

بينما توقف رصيد سبال عند 15 نقطة ظل بها في المركز الثاني عشر.

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية فابيو كانافارو دانييلي دي روسي
نرشح لكم
كونتي رغم الفوز: تلقينا 3 أهداف ولست سعيدا بذلك وفاق سطيف يتخذ خطوة جديدة نحو بقاء حسام البدري كلوب: سعيد بنهاية هذه الفترة.. وعانيت من "هل تسمعني" الدوري الألماني - بايرن ميونيخ يعزز صدارته قبل كأس العالم على حساب شالكه الجريح الثالث لنهاية المونديال.. قذيفة ويلوك تحسم فوز نيوكاسل على تشيلسي مؤتمر بيولي: من الخاطئ أن نفكر في نابولي.. وكأس العالم أفضل ما سيحفز دي كيتلاري الدوري الألماني - إصابة مرموش في فوز فولسبورج.. وانتصار ألونسو الثالث على التوالي جنون الدوري الإنجليزي.. توتنام يسقط ليدز في قمة الأهداف السبعة
أخر الأخبار
كونتي رغم الفوز: تلقينا 3 أهداف ولست سعيدا بذلك 7 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
وفاق سطيف يتخذ خطوة جديدة نحو بقاء حسام البدري 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: سعيد بنهاية هذه الفترة.. وعانيت من "هل تسمعني" 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الألماني - بايرن ميونيخ يعزز صدارته قبل كأس العالم على حساب شالكه الجريح 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدالية تاريخية.. زياد السيسي يحقق برونزية كأس العالم في سلاح السيف 19 دقيقة | رياضات أخرى
"سيدي الحكم.. من فضلك".. الإكوادور تتعادل سلبيا مع العراق وإصابة صاحب الأزمة 53 دقيقة | قطر 2022
كرة سلة - موعد مباراتي الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي المرتبط.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | كرة سلة
بيدري: إذا لم تفز إسبانيا بالمونديال أتمنى أن يذهب اللقب لـ ميسي.. وأريد قميص نيمار ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 3 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح 4 كلوب: صلاح لن يتوقف