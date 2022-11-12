لقاء بطلي 2006.. كانافارو يقص شريط انتصاراته مكبدا دي روسي خسارته الأولى

حقق فابيو كانافارو انتصاره الأول مع بينيفنتو في دوري الدرجة الثانية الإيطالية على حساب سبال والذي يقوده زميله السابق في منتخب إيطاليا دانييلي دي روسي، في بين بطلي كأس العالم 2006.

وتزامل الثنائي بقميص منتخب إيطاليا في 44 مباراة، وتوج بلقب كأس العالم 2006 سويا.

وانتصر كانافارو في مباراته السابعة كمدرب في إيطاليا بعد 4 تعادلات وهزيمتين سابقا.

بينما جاءت الخسارة الأولى لـ دي روسي في الدوري بعد فوز و3 تعادلات.

وتقدم سبال عن طريق سالفاتوري إسبوسيتو في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء.

وسُجل هدفا لصالح الضيوف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

باتريك بيدا لاعب سبال تعرض للطرد في الدقيقة 62، ليكمل لاعبي فريقه اللقاء بعشر لاعبين.

واستغلت كتيبة كانافارو النقص العددي، فسجل لاعبو أفضل لاعب في العالم 2006 هدفين في ظرف 3 دقائق.

فسجل ريكاردو كاباليني هدف التعادل في الدقيقة 74، ثم أضاف أنطونيو لا جومينا الهدف الثاني في الدقيقة 77.

الفوز قاد بينتيفنتو للمركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

بينما توقف رصيد سبال عند 15 نقطة ظل بها في المركز الثاني عشر.