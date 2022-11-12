الدوري الألماني - إصابة مرموش في فوز فولسبورج.. وانتصار ألونسو الثالث على التوالي

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

عمر مرموش

تغلب فولفسبورج على مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة إصابة عمر مرموش جناح فولفسبورج، ليغادر المباراة في الدقيقة 12 ويأتي ماتياس سفانبرج بدلا منه.

وسجل كريستوف بومجارتنر هدف هوفنهايم في الدقيقة 42، فيما تعادل أوزان كاباك بهدف عكسي في الدقيقة 45+4.

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وأخيرا انتزع ريدل باكو هدف الفوز في الدقيقة 56.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وفاز لايبزج على فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل له أندري سيلفا في الدقيقة 13 وشافير شلاجر في الدقيقة 71، بينما سجل كريستيان جروس هدف بريمن في الدقيقة 57.

ورفع لايبزج رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي فيردر بريمن تاسعا بـ 21 نقطة.

وتغلب باير ليفركوزن على شتوتجارت بهدفين دون رد، سجلهما موسى ديابي في الدقيقة 30 وجوناثان تاه في الدقيقة 82.

وحقق تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي شتوتجارت بـ 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز بوخوم على أوجسبورج بهدف دون رد سجله كريستوفر أنتوي أدجيي في الدقيقة 58، ليحتل المركز السابع عشر بـ 13 نقطة، ويتجمد رصيد أوجسبورج عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

أخيرا تغلب هرتا برلين على كولن بهدفين دون رد سجلهما ويلفريد كانجا في الدقيقة 9 وماركو ريشتر في الدقيقة 54، ليتقدم إلى المركز الخامس عشر بـ 14 نقطة، ويتراجع كولن إلى المركز الثالث عشر بـ 17 نقطة.

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