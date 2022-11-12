كفر الشيخ لـ في الجول: أيمن الجمل يرحل لتولي منصب مدير الكرة في الإسماعيلي

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 19:52

كتب : رضا السنباطي

الإسماعيلي - بيان رسمي

كشف نادي كفر الشيخ لـFilGoal.com عن الاتفاق مع أيمن الجمل المدير الفني للفريق على الرحيل.

وقال عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ لـFilGoal.com: "أيمن الجمل تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه مع الفريق".

وأضاف "وذلك من أجل الرحيل صوب الإسماعيلي لتولي منصب مدير الكرة هناك".

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وأكمل "مباراة نبروه في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية ستكون الأخير لـ أيمن الجمل معنا".

وأتم تصريحاته "بعدها سيقود صفوف الفريق عبد الفتاح عبد الرازق".

وحصد كفر الشيخ في أول 4 جولات 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.

وكان الإسماعيلي أعلن رحيل حسني عبد ربه مدير الكرة في النادي قبل عدة أسابيع.

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