تقرير: القبض على عضو لجنة الحكام الإيطالية بسبب الإتجار بالمخدرات

السبت، 12 نوفمبر 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

ألقت الشرطة القبض على روزاريو دانفوريو المدعي العام للجنة الحكام الإيطالية بسبب اشتراكه في عملية دولية للاتجار بالمخدرات.

الشرطة الإيطالية أجرت عملية موسعة في ميلانو ولومبادريا بداعي إدخال 6 أطنان من الماريوانا والحشيش إلى البلاد بحسب موقع "فوتبول إيطاليا".

وأضاف التقرير أن روزاريو دانفوريو تم إيقافه عن طريق الشرطة الإيطالية.

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وأعلن ألفريدو ترينتاليانج رئيس لجنة الحكام استقالة المدعي العام صباح اليوم دون إبداء أي أسباب.

وقال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إنه وجد الأخبار "مقلقة" وطلب تفسيرا من لجنة التحكيم الإيطالية.

وسبق أن عمل دانفوريو ضابطا في الجيش.

وفي أكتوبر الماضي تم إحالته إلى اللجنة التأديبية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم لفشله في فتح تحقيق عقب احتجاج مساعد حكم سابق على نظام ترقية الحكام.

الدوري الإيطالي
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