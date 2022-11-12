لا يستطيع أحد إيقافه؟ نابولي يواصل انطلاقته ويعبر أودينيزي رغم العودة المتأخرة

واصل نابولي انطلاقته النارية في الدوري الإيطالي وحقق الفوز الـ 11 على التوالي بالتفوق على أودينيزي بنتيجة 3-2 في الجولة 15 من المسابقة.

فوز عزز به البارتينوبي صدارته لترتيب الدوري حتى نهاية العام الجاري إذ سيتوقف الدوري بسبب إقامة كأس العالم 2022، على أن يعود في الأسبوع الأول من العام الجديد.

سجل أهداف نابولي: فيكتور أوسيمين وبيوتر زيلينسكي وإيلف إيلماس، بينما سجل إيليا نيستروفيسكي ولازار ساراردزيتش هدفي أودينيزي.

وأصبح نابولي ثاني فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يحقق الفوز في 13 مباراة بأول 15 جولة من الدوري الإيطالي بعد يوفنتوس والذي حققها من قبل 4 مرات.

وعزز النيجيري فيكتور أوسيمين تصدره لترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.

وابتعد نابولي في الصدارة برصيد 41 نقطة ودون هزيمة ليصبح الفريق الوحيد رفقة باريس سان جيرمان الذي لم يعرف الخسارة في الدوريات الخمس الكبرى، وبفارق مؤقت وصل لـ 11 نقطة.

ويظل أودينيزي دون فوز للمباراة السادسة على التوالي رغم بدايته الرائعة، وظل ثامنا برصد 24 نقطة.

وصف المباراة

تقدم نابولي مبكرا بعد مرور ربع ساعة على بداية اللقاء بعرضية متقنة من إيلماس ورأسية قوية من أوسيمين سكنت الشباك.

ومع مرور نصف ساعة على وقت اللقاء الأصلي، وبعد عدة تمريرات سريعة، أنهاها زيلينسكي في الشباك بتسديدة مقوسة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 58 مرر زامبو أنجسيا بينية متقنة إلى إيلماس الذي راوغ المدافع داخل المنطقة وسدد كرة قوية في الزاوية القريبة من داخل المنطقة مسجلا الهدف الثالث.

وقبل 12 دقيقة على النهاية سجل المقدوني المخضرم نيستروفسكي بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء هدف الضيوف الأول.

تبعه الألماني ساراردزيتش بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس في الشباك معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 82 لأودينيزي.